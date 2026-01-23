Более 15 тыс. соревнований проведут в Подмосковье в рамках Единой школьной лиги

В рамках нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья состоится свыше 15 тыс. соревнований. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турниры проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В Подмосковье концепцию Единой школьной лиги создали в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект нацелен на привлечение молодежи к здоровому образу жизни.

В турнирах нового сезона будут участвовать более 50 тыс. ребята, которые представляют 650 образовательных учреждений региона. Свои команды в этом сезоне представили 48 округов.

Школьная лига региона проводится с осени позапрошлого года. Участниками первого сезона стали свыше 10 тыс. человек, представляющих школы 13 муниципалитетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности проекта Школьной лиги.