Более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили губернаторские карусели

На прошлой неделе губернаторские карусели «Сказка» в Подмосковье посетили более 15 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона», — говорится в сообщении.

Самой популярной стала карусель, установленная на Житной площади в Коломне, на ней прокатились более 2,3 тыс. человек. В тройку лидеров вошли также аттракционы на Центральной площади в Одинцово и в Центральном парке Ногинска, они собрали 2,2 тыс. и свыше 2,1 тыс. посетителей соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.