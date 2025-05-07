Более 150 детей обратились за помощью травматологов МОЦОМД с начала месяца

С начала мая в кабинет неотложной травматологии и ортопедии МОЦОМД за помощью обратились свыше 150 детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В большинстве случаев у пациентов диагностировали бытовые травмы, переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы, которые были получены во время активных игр и занятий спортом.

По словам специалистов учреждения, большую часть подобных травм можно избежать, если соблюдать простые правила безопасности. Также врачи призвали родителей следить за активными играми детей.

«Родителям следует помнить, что майские праздники — прошедшие и грядущие — это всегда время повышенной активности детей, и обеспечение их безопасности должно быть приоритетной задачей», — подчеркнул заведующий травматологическим кабинетом Дмитрий Мишура.

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