Более 150 представителей народных дружин Подольска приняли участие в учебных сборах

Учебно-полевые сборы для народных дружин прошли в Подмосковье

Официально

Фото: [t.me/podolskadm]

В Подмосковье прошли учебно-полевые сборы для народных дружин. В мероприятии приняли участие более 150 представителей Подольска, сообщили в администрации округа.

Сборы прошли под руководством Главного управления региональной безопасности Московской области в рамках проекта «Трансформация народных дружин».

Подольск представляли дружины «Кузнечики», «Атаманская сотня» и «Г.о. Подольск». Участники отработали навыки инженерной и огневой подготовки, а также основы применения беспилотных летательных аппаратов.

