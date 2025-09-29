Более 150 представителей народных дружин Подольска приняли участие в учебных сборах
Учебно-полевые сборы для народных дружин прошли в Подмосковье
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подмосковье прошли учебно-полевые сборы для народных дружин. В мероприятии приняли участие более 150 представителей Подольска, сообщили в администрации округа.
Сборы прошли под руководством Главного управления региональной безопасности Московской области в рамках проекта «Трансформация народных дружин».
Подольск представляли дружины «Кузнечики», «Атаманская сотня» и «Г.о. Подольск». Участники отработали навыки инженерной и огневой подготовки, а также основы применения беспилотных летательных аппаратов.
