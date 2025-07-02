Более 150 тыс. жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугами в сфере земельных и имущественных отношений

По итогам первого полугодия 2025 года жители Подмосковья направили более 156 тыс. заявлений на получение услуг в земельно-имущественной сфере, что на 43 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Наиболее востребованными имущественными услугами являются перераспределение земельных участков и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в числе самых востребованных также оказалось предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов. Кроме того, в пятерку вошли услуги по выдаче разрешений на размещение объектов и по предоставлению участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно.

Напомним, что получить услуги можно на региональном портале государственных услуг, они размещены в разделе «Земля и строительство», подраздел «Имущественные отношения».

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