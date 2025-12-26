Более 16 тыс. камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в 2025 году

По итогам 2025 года в Подмосковье в рамках развития системы «Безопасный регион» установили более 16,3 тыс. новых видеокамер, включая свыше 6 тыс. – в подъездах многоквартирных домов, 10,3 тыс. – в местах массового пребывания людей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«За 11 месяцев 2025 года раскрыто более 3,3 тысяч преступлений благодаря использованию системы «Безопасный регион»», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

По его словам, камеры позволяют установить личность злоумышленников и собрать необходимые доказательства для проведения следственных мероприятий.

В систему входят более 166 тыс. видеокамер, их устанавливают на социально значимых объектах, подъездах многоквартирных домов, в местах с большим скоплением людей и не только.

