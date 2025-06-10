Более 16 тыс. онлайн-заявок на оформление справки для бесплатного зубопротезирования подали в Подмосковье
В Подмосковье онлайн подали 16 тыс. заявок на справку для зубопротезирования
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья в онлайн-формате с января этого года подали свыше 16 тыс. заявок на оформление справки для получения услуги по бесплатному зубопротезированию, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Получить такую меру поддержки могут граждане ряда категорий, включая ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, нетрудоустроенных пенсионеров.
Подать заявку на оформление справки можно на сайте госуслуг региона в разделе «Соцподдержка». Услуга оказывается бесплатно.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи.