Более 1,6 тыс. вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья в 2025 году через «ЭРА-ГЛОНАСС»

В регионе с начала текущего года через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в Систему-112 Московской области поступило свыше 1,6 тыс. вызовов. В общей сложности с 2017 года — свыше 49 тыс.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» заметно ускорила процесс реагирования экстренных служб на ДТП, оперативно предоставляя информацию о местонахождении и характеристиках автомобиля, попавшего в аварию. Благодаря работе системы на номер «112» как вручную, так и в автоматическом режиме поступает информация о месте дорожной аварии.

Сейчас к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключена каждая пятая машина в стране. В целом это более 12 млн транспортных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году спасатели региона выезжали на 15 тыс. происшествий и устраняли последствия пяти ЧС.