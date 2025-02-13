Более 160 свидетельств на соципотеку выдадут медикам Подмосковья в 2025 году

В 2025 году медработникам Подмосковья планируют выдать 161 свидетельство на социальную ипотеку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Программа реализуется в Подмосковье с 2016 года. В общей сложности в ее рамках медикам региона выдали более 1,8 тыс. свидетельств.

Прием заявок на участие в программе этого года уже стартовал. Подробная информация представлена на сайте областного Минздрава.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в Хотьково. В конце прошлого месяца здесь открыли поликлинику. В феврале откроется клинико-диагностический центр, а в марте — стационар.