Более 160 свидетельств на соципотеку выдадут медикам Подмосковья в 2025 году
В 2025 году медикам Подмосковья выдадут 161 свидетельство на соципотеку
Фото: [Медиасток.рф]
В 2025 году медработникам Подмосковья планируют выдать 161 свидетельство на социальную ипотеку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Программа реализуется в Подмосковье с 2016 года. В общей сложности в ее рамках медикам региона выдали более 1,8 тыс. свидетельств.
Прием заявок на участие в программе этого года уже стартовал. Подробная информация представлена на сайте областного Минздрава.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в Хотьково. В конце прошлого месяца здесь открыли поликлинику. В феврале откроется клинико-диагностический центр, а в марте — стационар.