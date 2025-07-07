Более 160 врачей Подмосковья подали заявки на участие в профессиональной премии

В Подмосковье медики подали уже более 160 заявок на участие в профессиональной премии «Подмосковный врач». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Премия проводится уже в четвертый раз. В этом году среди врачей выберут 60 победителей. Они получат премии в размере 300 тыс. руб.

Подать заявку на участие можно до 15 июля. Ее нужно направить на почту mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично в МОНИКИ. Сделать это могут врачи самых разных специальностей. Их полный список представлен на сайте областного Минздрава. Конкурсный отбор будет проходить с 20 июля до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил врачей из других регионов страны на работу в медучреждения Московской области.