Более 17 га для строительства туристических объектов выявили в Подмосковье

В Подмосковье с помощью сервиса «Земля для туризма» определили земельные участки для строительства туристических объектов. Их площадь превышает 17 га, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Проект Росреестра «Земли для туризма» запустили в 2022 году с целью вовлечения земли в туристический оборот и привлечения инвесторов в регионы с большим туристическим потенциалом.

В Подмосковье участки земли, которые подходят для возведения туристических объектов, выявили в Дмитрове, Орехово-Зуево и Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Московской области.