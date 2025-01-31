Более 17 тыс. камер видеонаблюдения установили в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года было установлено свыше 17,4 тыс. камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Из общего числа установленных камер более 10,8 тысячи обеспечивают наблюдение в общественных местах и на территориях социальных объектов. Свыше 6,5 тыс. устройств появились на подъездах жилых домов.

Сейчас общее число камер, включенных в систему «Безопасный регион» превышает 150 тыс.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул важность работы системы «Безопасный регион». Он добавил, что в области будут увеличивать число видеокамер.