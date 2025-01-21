Более 17 тыс. квартир Подмосковья отключили от газа в 2024 году из-за недопуска сотрудников «Мособлгаза»

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям о штрафах, которые грозят за недопуск в квартиру газовщиков для проверки оборудования.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тыс. руб.», - рассказал зампред областного правительства — глава Министерства чистоты региона Владислав Мурашов.

По его словам, по итогам прошлого года из-за недопуска сотрудников «Мособлгаза» газ временно отключили в 17 тыс. квартир региона.

Чтобы не спутать представителей предприятия с мошенниками, следует помнить, что у сотрудников спецодежда синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане расположен бейдж с фотографией и QR-кодом, на левом — официальный логотип предприятия. Также у сотрудника при себе должно быть удостоверение. Кроме того, специалисты не приходят внезапно — жителей заблаговременно предупреждают об их визите.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. На реализацию первой программы за три года направят около 100 млрд руб.