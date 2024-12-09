Более 170 тысяч учащихся и педагогов Подмосковья отметили День Героев Отечества

Более 170 тысяч школьников, студентов, родителей и педагогов Подмосковья отметили День Героев Отечества, передает Министерство образования Московской области.

В рамках празднования в образовательных учреждениях региона провели тематические акции и викторины, уроки мужества, сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Также учащиеся писали письма и организовали встречи с ветеранами и участниками боевых действий.

Кроме того, в округах прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых учащимся рассказали о традициях памятной даты, подвигах защитников Родины. В одном из таких занятий принял участие Герой России Владислав Головин.