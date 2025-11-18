Более 170 «земских» медиков устроились на работу в учреждения Подмосковья с начала года

С начала года на работу в учреждения Подмосковья устроился 171 «земский» медик. О промежуточных итогах реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер» рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Чтобы принять участие в указанной программе, нужно обратиться в кадровую службу своего медучреждения.

В рамках программы при трудоустройстве в медучреждения, расположенные в селах, поселках, малых городах, отдаленных территориях региона, медики получают единовременную выплату в размере до 1,5 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области оказывают медицинскую помощь детям.