Более 1,8 тыс. человек прошли лечение в центрах репродуктивного здоровья семьи в Подмосковье

В подмосковных центрах репродуктивного здоровья семьи лечение прошли более 1,8 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Всего в регионе работает семь таких центров. До конца текущего года планируется открыть еще один.

В таких учреждениях пары, которые планируют беременность или испытывают сложности при зачатии ребенка, могут проконсультироваться со специалистами и пройти курс лечения. В центрах работают опытные акушеры-гинекологи, репродуктологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие специалисты.

Получить помощь в таком центре можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Записаться на прием можно через лечащего врача или по номеру 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил на работу в медучреждения региона врачей из других субъектов России.