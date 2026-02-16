Более 18,4 тыс. исследований мяса провели в Московской области в январе

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об итогах проверок мяса в январе. Всего за месяц было проведено свыше 18,4 тыс. таких исследований.

В частности, было проведено более 3,1 тыс. исследований говядины, порядка 9 тыс. исследований свинины и свыше 6,1 тыс. исследований мяса птицы. В результате с продажи сняли свыше 190 кг некачественной мясной продукции.

В ведомстве отметили, что в январе в регионе было продано около 690 тыс. кг говядины, свыше 4 млн кг свинины и более 13 млн кг мяса птицы.

