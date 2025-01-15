Более 186 тыс. заявлений по оформлению объектов недвижимости поступило в Росреестр Подмосковья в декабре

В Росреестр региона за декабрь было подано свыше 186 тысяч заявлений, связанных с оформлением недвижимости, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Более восьми тысяч заявлений были поданы на регистрацию ипотеки, в том числе примерно 93% заявлений поступили онлайн.

Порядка шести тысяч заявлений были связаны с регистрацией договоров долевого участия. Большинство из них также подали в электронном виде — свыше 96%.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение разобраться с проблемой нелегальной аренды квартир.