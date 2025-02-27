Более 1,9 млн обращений поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года

Подмосковная Система-112 с начала текущего года обработала более 1,9 млн вызовов. В среднем на единый номер поступало свыше 35 тыс. звонков в день.

«Подмосковная Система-112 постоянно совершенствуется, делая упор на оказание помощи различным категориям населения, включая людей с ограниченными возможностями и иностранных граждан», - отметили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

Операторы службы дежурят в круглосуточном режиме. В том числе работают психологи и лингвисты. Обратиться за помощью можно по телефону, через мобильное приложение, Skype, «ЭРА-ГЛОНАСС», а также отправив SMS.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он рассказал, что в области трудятся 19 тыс. таких специалистов.