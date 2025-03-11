Более 1,9 млн вызовов по телефону приняла Система-112 Подмосковья с начала года

В подмосковную Систему-112 с начала года поступило свыше 1,9 млн телефонных вызовов с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе системы.

Телефонный звонок остается самым востребованным способом обратиться за помощью. Он доступен даже при нулевом балансе и отсутствии SIM-карты.

На втором месте по популярности — мобильное приложение «112 МО». За два месяца 2025 года им воспользовались более 3,4 тыс. раз.

Кроме того, обратиться за помощью можно, бесплатно отправив SMS на номер 112. В сообщении нужно указать адрес и коротко описать, что случилось.

Помимо этого, обратиться в службу можно через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с их профессиональным праздником.