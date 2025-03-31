Более 2 млн человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 2 млн человек, что на 650 тыс. больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в субботу, 29 марта, — более 450 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, он привлек более 80 тыс. посетителей. В пятерку лидеров также вошли Центральный парк в Долгопрудном, Центральный городской парк в Пушкинском, Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королеве и парк им. Л. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.