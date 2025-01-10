Более 2 млн человек посетили парки Подмосковья за новогодние праздники парки

За новогодние праздники подмосковные парки посетили более 2,2 млн человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. <…> В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 39 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Лидером по посещаемости за праздничные дни стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывало свыше 98,4 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли Центральный парк в городском округе Долгопрудный и парк «Мира» в Мытищах. На губернаторских каруселях в общей сложности прокатились более 21,9 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.