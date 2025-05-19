Более 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 2,1 млн человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в субботу, 17 мая, — более 475 тыс. человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили более 74 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли парк имени Л. Толстого в городском округе Химки, Центральный парк в Пушкинском округе, Центральный парк в Долгопрудном и парк «Мир» в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.