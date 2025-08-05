Более 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 2,3 млн посетителей, что на 504 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в воскресенье, 3 августа, — почти 400 тыс. человек. Самым популярным стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали 85 тыс. человек. В числе самых востребованных также оказались парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах, Центральный парк в Пушкине и Сестрорецкий парк в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.