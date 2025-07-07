Более 2 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки за первую неделю июля

За первую неделю июля парки Подмосковья посетили более 2,1 млн жителей и гостей региона, для них работали концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортом и не только. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Наибольшее число посетителей парковые территории привлекли в субботу, 5 июля, — более 400 тыс. человек. В общей сложности за выходные там побывали более 750 тыс. гостей. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали почти 80 тыс. жителей. В пятерку лидеров также вошли парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском, парки «Мир» в Мытищах и Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.