Более 2 млн жителей Подмосковья проверили свое здоровье
Минздрав: более 2 млн человек проверили здоровье в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года свое здоровье в Подмосковье бесплатно проверили более 2 млн человек, что на 55 тыс. больше показателя прошлого года, сделать это можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ознакомиться с результатами диспансеризации пациенты могут в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Диспансеризацию в Подмосковье проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для прохождения обследования нужно взять паспорт и полис ОМС и обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.