Более 2 млн жителей Подмосковья проверили свое здоровье

С начала 2025 года свое здоровье в Подмосковье бесплатно проверили более 2 млн человек, что на 55 тыс. больше показателя прошлого года, сделать это можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.