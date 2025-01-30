Более 2 тыс. студентов и школьников примут участие в чемпионате по профмастерству в Подмосковье

Более 2 тыс. человек примут участие во всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Мероприятия пройдут с 1 февраля по 15 марта на 56 площадках, в число которых входят колледжи и техникумы региона. Участниками соревнований станут учащиеся школ и учреждений среднего профессионального образования.

Чемпионат будет проходить по 302 компетенциям: по 194 компетенциям в основной возрастной категории и по 108 в категории «Юниоры».