Более 20 единиц тяжелого оборудования заработало в больницах Подмосковья с начала 2025 года

В больницах Подмосковья с начала 2025 года заработало 26 единиц тяжелой техники. О новых аппаратах рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новое оборудование установили взамен устаревшего, которое уже выработало свой ресурс. На закупку новых аппаратов направили более 884 млн руб.

В числе новых аппаратов — флюорограф и маммограф, которые запустили сегодня в поликлинике Рузы и поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской больницы соответственно. На флюорографе в Рузе будут проводить около 50 исследований в сутки, а на маммографе в Королеве — порядка 32.

Ранее на этой неделе в Солнечногорской больнице заработали новые МРТ- и рентген-аппараты.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в этом году в медучреждения региона планируется закупить 32 новых рентген-аппарата С-дуга.