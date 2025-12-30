Более 20 фестивалей и 34 общеобластных проекта в парках провели в Подмосковье за год

Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги работы в 2025 году. В ведомстве сообщили, что за год в регионе провели более 20 фестивалей, число посетителей которых составило почти 390 тыс. человек.

Также были реализованы девять значимых выставочных проектов. Общее число посетителей выставок превысило 200 тыс. человек. В парках прошло 34 общеобластных мероприятия с общим числом посетителей более 1,8 млн человек.

В 2025 году в Подмосковье реализовали 12 проектов трансформации в сфере культуры и туризма, модернизировали и открыли девять модельных библиотек.

Завершилась реставрация семи мемориальных объектов Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику передали для реставрации стены и башни Коломенского кремля.

Шесть горнолыжных клубов получили субсидии и закупили на эти средства новое оборудование. В Сергиевом Посаде был разработан дизайн-код и обновлена туристская навигация.

В регионе провели капремонт в пяти детских школах искусств и трех домах культуры. Также открыли после первого этапа реконструкции театр «ФЭСТ» в Мытищах. В Электростали открыли Школу креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы в 2025 году и обозначил планы на следующие годы.