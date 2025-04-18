Более 20 км сетей теплоснабжения модернизируют в Подольске до конца сентября

В Подольске до конца сентября будет модернизировано 23 км сетей теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Сейчас в работах задействованы 94 рабочих, 16 инженерно-технических работников и 17 единиц спецтехники. Уже завершена реконструкция 6,3 км сетей. После завершения отопительного сезона число рабочих увеличится.

Работы ведутся на улицах Пионерская, Ватутина, Литейная, Ленинградская, Клемента Готвальда, Московская, а также в микрорайонах Климовск, Силикатная, Ново-Сырово и лесопарке «Березки».

Работы завершатся до конца сентября. При этом территории будут благоустроены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет реализована масштабная программа по модернизации коммунальных систем.