Более 20 народных троп заасфальтировали в Подольске за лето
В Подольске за лето благоустроили 24 народные тропинки
В Подольске за лето благоустроили 24 народные тропы. Работы провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».
Общая протяженность заасфальтированных дорожек составила около 1,5 км.
До конца текущего месяца в Подольске планируется обустроить еще четыре тропинки — в микрорайонах Высотный и Климовск, а также на Ленинградской улице. Кроме того, формируется перечень мест для проведения работ в следующем году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как благоустраивается подольский лесопарк «Дубрава».