Более 20 народных троп заасфальтировали в Подольске за лето

Общая протяженность заасфальтированных дорожек составила около 1,5 км.

До конца текущего месяца в Подольске планируется обустроить еще четыре тропинки — в микрорайонах Высотный и Климовск, а также на Ленинградской улице. Кроме того, формируется перечень мест для проведения работ в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как благоустраивается подольский лесопарк «Дубрава».