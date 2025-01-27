Более 20 подмосковных инвестпроектов получили землю без торгов

В 2024 году земельные участки без торгов в рамках имущественной поддержки Правительства Московской области получили 24 инвестпроекта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Участки переданы для реализации инвестиционных проектов нового строительства в приоритетных для региона сферах экономической деятельности. Объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Комфорт М-8» получила землю в Сергиево-Посадском округе, чтобы построить производственный комплекс по изготовлению современной мебели. В проект вложат более 1 млрд рублей, его реализация позволит создать порядка 80 рабочих мест. Найти участок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.