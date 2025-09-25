Более 20 проектов из Подмосковья вышли в полуфинал премии #МЫВМЕСТЕ

Подмосковье вошло в число лидеров международной премии #МЫВМЕСТЕ. От региона в полуфинал вышли 24 проекта, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«По этим показателям мы вошли в топ-3 по всей стране. Это говорит об эффективности системной работы добровольческих организаций и ответственном участии жителей в решении общественно значимых задач», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Цель премии — поддержать общественно значимые инициативы, которые направлены на оказание помощи людям и улучшение качества жизни в стране и мире.

Полуфиналистам предстоит очно защитить свои проекты перед жюри, а финалистов ждет народное голосование. Победителей определят в номинациях «Волонтер года», «Наставник года», «Герои нашего времени», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия» и др.

