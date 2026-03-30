Более 20 региональных дорог к медицинским учреждениям отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году отремонтируют более 20 региональных дорог к медучреждениям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности будет обновлено свыше 100 км дорожного покрытия в 20 округах Подмосковья.

К примеру, в Люберцах отремонтируют участок Октябрьского проспекта у областной больницы протяженностью 2 км. В Коломне обновят покрытие на 1,5-километровом участке улицы Астахова. В Ленинском округе проведут ремонт на участке Володарского шоссе и Центральной улицы в поселке Володарского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.