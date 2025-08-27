Более 20 секций самбо откроют в Подольске с 1 сентября

Школьники Подольска с 1 сентября смогут заниматься самбо в 26 секциях. В рамках проекта «Самбо в школу» занятия организуют в 26 зданиях 22 школ.

До этого спортсмены из Подмосковья получили две награды на чемпионате России по современному пятиборью, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Сейчас проект по самбо реализуется в пяти учреждениях. Это корпус гимназии имени Подольских курсантов, школа № 14, гимназия № 4, школа № 32 и школа «Бородино». Занятия проходят в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Оборудование для новых секций уже закупили. Активно ведется подготовка кадров. В шести школах уже определили тренеров, а в 15 провели собеседования с учителями физкультуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов в регионе.