Более 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю была опубликована 21 социально значимая закупка. Подробнее о закупках рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

К примеру, опубликовали закупку на проведение капремонта в дошкольном отделении «Ручеек» гимназии № 3 Ивантеевки в Лотошинской детской школе искусств.

Кроме того, были представлены закупки на проведение благоустройства в сквере у бассейна «Кристалл» в Электростали, в сквере К. Маркса и на площади с Вечным огнем в Богородском городском округе.

Помимо этого, были опубликованы закупки на поставку и ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса в Реутовской клинической больнице и аппарата МРТ в Люберецкой областной больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по устранению недочетов на стройках.