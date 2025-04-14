Более 20 тыс. человек в Подмосковье записались к врачу через чат-бот Денис

«Он не только помогает записаться на прием к врачу, но также собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту. Удобно, что результаты такого опроса попадают в электронную медкарту и врач видит их на приеме», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.