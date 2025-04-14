Более 20 тыс. человек в Подмосковье записались к врачу через чат-бот Денис
Минздрав: более 20 тыс. пациентов Подмосковья записались к врачу через чат-бот
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года к врачу через чат-бот Денис в Подмосковье записались более 20 тыс. человек, его запустили в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Он не только помогает записаться на прием к врачу, но также собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту. Удобно, что результаты такого опроса попадают в электронную медкарту и врач видит их на приеме», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в общей сложности с момента запуска на прием через сервис записались более 140 тыс. человек. Пациентам доступна запись к врачам по специальностям хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и не только. Чат-бот доступен по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.