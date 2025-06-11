Более 20 тыс. пользователей присоединились к цифровому помощнику Денису в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года к цифровому помощнику по вопросам здравоохранения Денису присоединились более 20 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью чат-бота можно записаться на прием к врачу, медосмотр, вакцинацию. Также доступна возможность вызова врача на дом. Помимо этого, Денису можно перечислить свои симптомы, и он подскажет, к какому специалисту лучше записаться.

С января чат-бот принял свыше 35 тыс. записей к врачу, более 2,8 тыс. вызовов специалистов на дом, около 400 записей на телемедицинские консультации.

Чат-бот доступен по этой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поликлиниках, которые готовятся к открытию.