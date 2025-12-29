Более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Новый год под шубой» в парках

Более 20 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Новый год под шубой», которое прошло в минувшую субботу в 86 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили предновогодние дискотеки, мастерские помощников Деда Мороза, праздничные концертные программы, показательные выступления фигуристов и не только. Так, например, в Детском городке «Сказочный» в Красногорске прошли театрализованная программа с играми и зимними забавами, представление ходулистов и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске – предновогодняя дискотека «Летим в Новый год», концертная программа «Гуляй, Россия, гуляй, душа!» и так далее.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.