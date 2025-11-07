Более 200 человек написали «Большой этнографический диктант» в Подольске

В Подольске на базе Московского областного современного колледжа и Молодежного центра «Территория будущего» провели «Большой этнографический диктант». Его написали более 200 человек.

До этого министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что в регионе этнографический диктант написали более 38 тыс. человек.

Диктант в Подольске длился 45 минут. За это время нужно было ответить на 30 вопросов. Максимальное количество баллов, которые можно получить за диктант, составляет 100.

Узнать свой результат можно будет 12 декабря на сайте Национальнаяполитика.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель ФАДН Игорь Баринов обсудили совместную работу.