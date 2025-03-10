Более 200 человек подали заявки на техобслуживание газового оборудования онлайн в Подмосковье

Более 200 человек в Подмосковье подали заявки на техническое обслуживание газового оборудования через сайт госуслуг региона. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью онлайн-сервиса можно подать заявку на заключение соответствующего договора, а также подписать документ, используя ЭЦП.

Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». Ответ на заявку поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Это договор, который нужно будет подписать.

Ранее сообщалось, что в области за февраль было проведено техобслуживание газового оборудования в 130 тыс. квартир.