Более 200 человек подали заявки на техобслуживание газового оборудования онлайн в Подмосковье
Через регпортал поступило более 200 заявок на обслуживание газового оборудования
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Более 200 человек в Подмосковье подали заявки на техническое обслуживание газового оборудования через сайт госуслуг региона. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
С помощью онлайн-сервиса можно подать заявку на заключение соответствующего договора, а также подписать документ, используя ЭЦП.
Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». Ответ на заявку поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Это договор, который нужно будет подписать.
Ранее сообщалось, что в области за февраль было проведено техобслуживание газового оборудования в 130 тыс. квартир.