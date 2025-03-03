В Подмосковье в феврале провели техобслуживание газового оборудования в 130 тыс. квартир

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в феврале провели техобслуживание газового оборудования в более чем 130 тыс. квартир. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели специалисты АО «Мособлгаз». По итогам проверок в более чем 4 тыс. квартир выявили нарушения. В целях безопасности эти помещения отключили от подачи газа.

В число выявленных нарушений вошли самовольные замены газового оборудования, повреждения газопровода, отсутствие доступа для обслуживания.

После того, как нарушения были устранены, газоснабжение в квартирах полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что в области с начала 2025 года были соцгазифицированы 2 тыс. домов.