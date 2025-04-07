Более 200 человек вывели на ликвидацию последствий снегопада в Подольске
В Подольске за ночь от снега очистили более 200 км дорог
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске на уборку общественных пространств и дорожных участков от снега вывели 260 человек. Помимо этого, задействовали 57 единиц спецтехники. Об этом рассказали в администрации округа.
От снега расчищают тротуары, дороги, парковки, остановки, проезды. Особое внимание уделяется уборке территорий социальных объектов.
В целом за ночь в округе очистили от снега более 200 км дорог.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Подольска Григорий Артамонов обсудили планы по развитию городского округа.