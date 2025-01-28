Более 200 дорог до туристических мест отремонтировали в Подмосковье за шесть лет

В Подмосковье за период с 2019 года по 2024-й отремонтировали свыше 200 дорог, которые ведут к туристическим местам. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных дорог до усадеб, храмов, соборов, музеев и заповедников составила около 600 м.

В число самых протяженных участков вошла дорога в Серпухове, которая пролегает по территории Приокско-Террасного заповедника. Здесь обновили более 20 км покрытия.

В целом за шесть лет в рамках нацпроекта в области отремонтировали свыше 2,5 тыс. дорог. Особое внимание уделили дорогам, которые ведут к учреждениям образования, здравоохранения, спорта и культуры. Кроме того, за два года в регионе построили 40 тротуаров к местам притяжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все аварии на линиях освещения на дорогах необходимо оперативно устранять.