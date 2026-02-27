Более 200 ярмарок проведут в Подмосковье в марте

В Подмосковье в марте 2026 года планируется провести 204 ярмарки, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятия будут проходить в 38 округах Подмосковья. Посетители смогут приобрести не только овощи и фрукты, мясо и рыбу, сыры и сладости, но также все необходимое для дачного сезона.

К примеру, в Старой Купавне пройдет ярмарка «Все для дома и дачи», в Можайске — «Сделано в Подмосковье», в Пушкино — «Рыбный день», во Фряново — «Сельские угодья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экспорте сельскохозяйственной продукции региона. Он отметил большую роль «сухих портов».