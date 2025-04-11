Более 200 координаторов волонтеров Подмосковья прошли обучение для работы на голосовании по благоустройству

Более 200 координаторов волонтерского корпуса прошли обучение в рамках подготовки к Всероссийскому голосованию по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Обучение прошло в Мытищах. Участникам рассказали о нововведениях, механизме набора волонтеров, алгоритме работы с приложением для голосования, организации обучения волонтеров на местах.

Подать заявку на участие в проекте в качестве волонтера можно до 14 апреля. Для этого нужно пройти регистрацию на сайтах volonter.mosreg.ru и Добро.рф. К волонтерскому корпусу присоединились уже свыше 1,5 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников движения «Волонтеры Подмосковья» за труд.