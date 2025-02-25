Более 200 медиков Подмосковья построили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам»

В Подмосковье уже 255 медиков возвели дома на участках, которые были предоставлены им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что из указанного числа врачей 232 специалиста уже поставили постройки на государственный учет и могут оформить участки в собственность.

Больше всего домов было построено или еще возводится в Домодедово, Пушкино, Ступино, Коломне и Егорьевске. Сейчас строительство домов продолжают 105 врачей.

В рамках программы в области врачам выделили более 2,4 тыс. участков. С начала текущего года землю получили девять специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил фельдшеров региона с профессиональным праздником. По его словам, в области трудятся свыше 5,7 тыс. таких специалистов.