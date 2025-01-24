Более 200 недостроев в аварийном состоянии ликвидировали в Подмосковье в 2024 году
В Подмосковье за год ликвидировали 203 аварийных недостроя
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2024 году ликвидировали 203 объекта незавершенного строительства, находящегося в аварийном состоянии. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Из общего числа ликвидированных объектов 174 были полностью демонтированы, 27 планируют вовлечь в хозяйственный оборот, а пять привели в нормативное состояние.
В текущем и следующем годах в регионе планируется ликвидировать еще 414 объектов. Из них 264 демонтируют, 53 приведут в нормативное состояние, 94 вовлекут в хозяйственный оборот.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок нестационарные торговые объекты — небольшие ларьки, которые отличаются от общего оформления пространства.