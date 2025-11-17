Более 200 подмосковных переселенцев из аварийного жилья переедут в дома от группы «Самолет»

В 2025 году в дома от группы «Самолет» в Подмосковье переедут более 200 переселенцев из аварийного жилья, программу по расселению аварийных домов реализует Правительство Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Самолета».

Так, например, в понедельник, 17 ноября, глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил семьям жилищные сертификаты. В рамках торжественного мероприятия более 250 семей получили их в проектах от группы «Самолет». В сообщении уточнили, что 43 из них переедут в новые квартиры в ЖК «Новоград Павлино».

В общей сложности в округе в программу по расселению аварийного жилья входят 47 домов, которые были признаны непригодными для проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.