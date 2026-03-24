Более 200 семей медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В Подмосковье компенсацией аренды жилья воспользовались 224 семьи медицинских работников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Меры соцподдержки позволяют не только создавать комфортные условия работы и жизни для медработников региона, но и привлекать новые кадры», – отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Сумма выплаты зависит от удаленности муниципалитета. Это до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для семьи медиков. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте регионального Минздрава.

